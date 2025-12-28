Inicio de semana con calor e inestabilidad, anuncia Meteorología

Para hoy, domingo, persiste un ambiente caluroso, muy húmedo e inestable en todo el territorio nacional, indica Meteorología a través de su sitio web.

Las temperaturas máximas oscilarían entre 33 y 37° tanto en la Región Oriental como en la Occidental, con sensaciones térmicas que podrían superar dichos valores. Estas condiciones se mantendrían, al menos, durante los próximos dos días.

En cuanto a las lluvias, para hoy y al menos hasta el martes 30, se prevén en forma dispersa, con ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país. Sin embargo, no se descarta que, de manera puntual, puedan ser intensas.

Las extremas para toda la semana oscilará entre los 24 y 35° grados.

Alerta por tormenta

Núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy, domingo, Día de los Inocentes.

Los departamentos afectados son: norte de Alto Paraná y este de Canindeyú.