Meteorología anuncia lluvias y tormentas en nueve departamentos

Lluvias con tormentas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos puntual es lo que anuncia la DMH para hoy.

Asimismo, aseguran que nuevos núcleos de tormentas comienzan a activarse por calentamiento sobre el país y por eso no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

La zona de cobertura corresponde al centro y este de la Región Oriental y norte de la Región Occidental.

Departamentos afectados

Los nueve departamentos afectados son:

Centro y sur de San Pedro Guairá Centro y este de Caaguazú Centro y este de Caazapá Norte de Itapúa Centro de Alto Paraná Centro y este de Amambay Norte de Canindeyú Noroeste de Presidente Hayes

