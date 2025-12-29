Meteorología anuncia lluvias y tormentas en nueve departamentos

Lluvias con tormentas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos puntual es lo que anuncia la DMH para hoy.
Asimismo, aseguran que nuevos núcleos de tormentas comienzan a activarse por calentamiento sobre el país y por eso no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.
La zona de cobertura corresponde al centro y este de la Región Oriental y norte de la Región Occidental.
Departamentos afectados
Los nueve departamentos afectados son:
- Centro y sur de San Pedro
- Guairá
- Centro y este de Caaguazú
- Centro y este de Caazapá
- Norte de Itapúa
- Centro de Alto Paraná
- Centro y este de Amambay
- Norte de Canindeyú
- Noroeste de Presidente Hayes
