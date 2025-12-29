Clima
29 de diciembre de 2025 - 13:59

Meteorología anuncia lluvias y tormentas en nueve departamentos

Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció que este lunes se presentarían lluvias y tormentas en nueve departamentos del país. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Lluvias con tormentas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos puntual es lo que anuncia la DMH para hoy.

Asimismo, aseguran que nuevos núcleos de tormentas comienzan a activarse por calentamiento sobre el país y por eso no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

La zona de cobertura corresponde al centro y este de la Región Oriental y norte de la Región Occidental.

Departamentos afectados

Los nueve departamentos afectados son:

  1. Centro y sur de San Pedro
  2. Guairá
  3. Centro y este de Caaguazú
  4. Centro y este de Caazapá
  5. Norte de Itapúa
  6. Centro de Alto Paraná
  7. Centro y este de Amambay
  8. Norte de Canindeyú
  9. Noroeste de Presidente Hayes

