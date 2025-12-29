Meteorología alerta sobre tormentas para siete departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que se esperan tormentas moderadas a fuertes con ráfagas de viento de intensidad variable y la posibilidad de granizos puntuales.
Las celdas de tormentas se desplazan hacia el Este, lo que afecta nuevas localidades generando fenómenos de tiempo severo de manera localizada, según el aviso.
Según el aviso oficial, los departamentos que podrían verse afectados por las condiciones meteorológicas son:
- Sur de Cordillera
- Oeste de Guairá
- Oeste de Caaguazú
- Oeste de Caazapá
- Norte de Misiones
- Paraguarí
- Este de Ñeembucú.