Más precipitaciones para hoy y mañana: ¿cómo estará el tiempo en los primeros días de enero?

La inestabilidad del tiempo seguirá durante los próximos días y se anuncia el posible ingreso de un frente fresco para el fin de semana. Desde la Dirección de Meteorología indican que la inestabilidad y la nubosidad persistirán.

Julio Ayala, gerente de Pronóstico de Meteorología, indica que la inestabilidad y nubosidad que persisten es el presagio de más precipitaciones en la jornada de hoy.

“Las lluvias son siempre de manera puntual, intensas y no de muy larga duración. En estos días seguramente pudimos observar el horizonte que estaba relampagueando, iluminándose el cielo sobre nosotros. Sobre nuestra cabeza nos caía una gota, pero a pocos kilómetros una lluvia muy intensa, esas serían las características nuevamente de las precipitaciones en la jornada de hoy”, explica.

Dijo que el contenido de humedad muy elevado en el ambiente hace que la sensación térmica, cuando la temperatura alcance valores de 28 o 30°, fácilmente se dispara unos 5° por encima del valor real de la temperatura.

Último día del año

En cuanto al pronóstico para mañana, 31 de diciembre, indica que las condiciones serán similares a la de hoy y la temperatura máxima puede llegar a los 31°, con sensación térmica muy elevada.

“La tendencia es que vayan disipándose esas lluvias, es decir, algunos puntos ya iniciada la noche van a estar con cierta nubosidad nada más, pero ya sin lluvias. La tendencia en general es que una vez que el sol se ponga esas nubes vayan disipándose”, indicó.

Agregó que día jueves, en la madrugada, podría formarse una línea de tormenta para San Pedro, Concepción, Amambay, Alto Paraná, Canindeyú y el centro y norte del Chaco paraguayo.

“Aquí en capital, nuevamente las precipitaciones en forma de aguacero podrían estar presentándose en la tarde recién de ese jueves”, especificó.

Sábado fresco

El sábado, ya desde la mañana, un frente fresco ingresará al sur y llegaría en capital aproximadamente hacia la tarde.

“Lo que va a producir es que el viento sur va a empezar a trasladar toda esta masa de aire húmeda, inestable, más al norte y fuera de nuestro país. El sábado en la tarde vamos a sentir viento sur mientras tal vez estemos en algún arroyo, una pileta y eh bueno, va a cambiar la condición a partir de ahí”, manifestó,

El domingo amanecería con una temperatura mínima cerca de unos 19° aproximadamente. Ya sin lluvias y con viento sur que va a persistir.