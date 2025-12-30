Meteorología: calor, lluvias y tormentas en el penúltimo día del año en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables y altas probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana y podrían extenderse incluso al jueves, primer día del nuevo año.

El calor húmedo de los últimos días persiste y hoy martes se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Los índices aumentarían muy levemente en los próximos días, con máximas de 33 grados en Asunción mañana miércoles y 34 grados el jueves.