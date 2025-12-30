Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la Región Occidental

Para este martes 30 de diciembre se esperan lluvias con tormentas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.
Al respecto, aseguran que celdas de tormentas comienzan a desarrollarse sobre el país y pueden traer lluvias moderadas a intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento moderadas a fuertes.
La zona de cobertura del aviso corresponde al centro de la Región Occidental.
Departamentos afectados
Los departamentos afectados son:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- Norte de Presidente Hayes
- Oeste de Alto Paraguay
- Centro de Boquerón
Lea más: Más precipitaciones para hoy y mañana: ¿cómo estará el tiempo en los primeros días de enero?