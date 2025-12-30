Clima
30 de diciembre de 2025 - 12:19

Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la Región Occidental

Imagen de referencia: lluvia en Boquerón.
Imagen de referencia: lluvia en Boquerón. Natalia Ortiz

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó un aviso especial por lluvias, tormentas y otros fenómenos que se registrarían en la Región Occidental del país.

Por ABC Color

Para este martes 30 de diciembre se esperan lluvias con tormentas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas comienzan a desarrollarse sobre el país y pueden traer lluvias moderadas a intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento moderadas a fuertes.

La zona de cobertura del aviso corresponde al centro de la Región Occidental.

Departamentos afectados

Los departamentos afectados son:

  • Norte de Presidente Hayes
  • Oeste de Alto Paraguay
  • Centro de Boquerón

