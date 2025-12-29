Así estará el tiempo en la víspera y Año Nuevo, según Meteorología

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte que el 2025 se despedirá con lluvias puntuales, tormentas eléctricas y altas sensaciones térmicas en gran parte del país. El ambiente seguirá caluroso y húmedo, incluso en los primeros días de 2026, con un leve alivio recién hacia el fin de semana por el cambio de viento.

Según la DMH, el último tramo del 2025 mantendrá las mismas características registradas durante la semana pasada. La atmósfera seguirá inestable, con alta humedad y probabilidades de precipitaciones puntuales en gran parte del territorio nacional.

Estas lluvias podrían presentarse con tormentas eléctricas de variada intensidad y, en su mayoría, de corta duración.

Desde Meteorología explican que este patrón no será exclusivo de la víspera de Año Nuevo, ya que la condición inestable se extendería incluso durante los primeros días del 2026.

Calor, humedad y sensaciones térmicas elevadas

Desde la DMH señalaron que el ambiente se mantendrá predominantemente caluroso y húmedo durante toda la semana. Las temperaturas mínimas oscilarían entre 21 y 26 °C, mientras que las máximas podrían ubicarse entre 30 y 38 °C en distintas zonas del país.

Este escenario favorecerá sensaciones térmicas elevadas. La combinación de calor y humedad será uno de los factores más notorios tanto en la víspera como en el inicio del nuevo año.

Alivio parcial recién hacia el fin de semana

Un cambio gradual se daría recién hacia el fin de semana, cuando se prevé una rotación de los vientos al sector sur, según explicaron. Esto ayudaría a disminuir levemente la humedad y a moderar el ambiente, aunque sin un descenso brusco de las temperaturas.

Desde la Dirección de Meteorología indican que esta mejora sería progresiva y más perceptible en algunos puntos del país, por lo que el calor seguirá siendo protagonista en el arranque del 2026.