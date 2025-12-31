Meteorología: alerta de tormentas afecta a 10 departamentos de Paraguay

Poco después de las 17:30 de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta que advierte de la posibilidad de que “fenómenos de tiempo severo” afecten a gran parte del territorio paraguayo durante las próximas horas.

“Celdas de tormentas continúan su desarrollo sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual en lo que resta de la tarde y durante las primeras horas de la noche de hoy”, indica el aviso.

Se esperan lluvias y tormentas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes” en diez departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Itapuá, Alto Paraná, Canindeyú, Presidente Hayes, el noroeste y sur de Alto Paraguay, y el norte, oeste y sur de Boquerón.

Lea más: El 2025 se despide con calor, humedad y tormentas eléctricas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pronóstico extendido indica que podrían producirse más lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción, mañana jueves e incluso el viernes.