Solo dos departamentos continúan bajo alerta por tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología actualizó este miércoles a las 20:12 su aviso meteorológico e informó que únicamente dos departamentos del país permanecen bajo alerta ante la probabilidad de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizos.

Persisten celdas de tormentas

Según el informe, celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el área de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche del último día del 2025.

Zonas afectadas

La zona de cobertura comprende el norte de la Región Occidental.

Los departamentos que permanecen bajo alerta son el centro y norte de Alto Paraguay, así como el norte de Boquerón.

