Clima
31 de diciembre de 2025 - 22:25

Solo dos departamentos continúan bajo alerta por tormentas

lluvia tormenta Asunción Paraguay puente Héroes del Chaco
lluvia tormenta Asunción Paraguay puente Héroes del ChacoMarta Escurra

Tras una nueva actualización, Meteorología informó que solo áreas del norte del Chaco continúan bajo alerta ante la persistencia de celdas de tormentas con potencial severo.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología actualizó este miércoles a las 20:12 su aviso meteorológico e informó que únicamente dos departamentos del país permanecen bajo alerta ante la probabilidad de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizos.

Lea más: Meteorología: alerta de tormentas afecta a 10 departamentos de Paraguay

Persisten celdas de tormentas

Según el informe, celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el área de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche del último día del 2025.

Zonas afectadas

La zona de cobertura comprende el norte de la Región Occidental.

Los departamentos que permanecen bajo alerta son el centro y norte de Alto Paraguay, así como el norte de Boquerón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy