¡Atención! Se activa alerta por tormentas para esta tarde

El departamento de Boquerón, en el Chaco, tendrá lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma puntual, indica Meteorología para la tarde de este viernes.

Los núcleos de tormentas se desarrollan e intensifican de forma local, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo como ráfagas de viento moderadas a fuertes.

También se pronostica la ocasional caída de granizos de forma puntual durante la tarde de hoy.

La zona afectada será el centro del mencionado departamento, ubicado en la región Occidental de nuestro país.

