Estos son los seis departamentos que permanecen bajo alerta por tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo aviso a las 21:46, en el que advierte que seis departamentos del país continúan bajo alerta ante la posibilidad de fenómenos de tiempo severo durante la noche de este jueves.

De acuerdo con el reporte, núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional, lo que podría generar lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, además de ráfagas de vientos considerables y probabilidad de caída de granizos, de manera puntual.

Zona de cobertura y departamentos afectados

La zona de cobertura comprende el este de la Región Oriental y la Región Occidental.

Los departamentos afectados son el noreste de Caaguazú, norte de Alto Paraná, Canindeyú, norte de Presidente Hayes, Alto Paraguay y el oeste de Boquerón.

