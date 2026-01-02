Emiten alerta por lluvias y tormentas eléctricas en estas zonas del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta por lluvias y tormentas eléctricas que podrían presentarse de forma puntual, pero intensa durante la tarde y las primeras horas de la noche de este viernes.

Este aviso fue difundido a las 19:02 y señala que los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con potencial de generar fenómenos de tiempo severo.

Según el reporte, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de similar intensidad y la ocasional caída de granizos en puntos específicos.

Estas son las zonas afectadas

La alerta afecta al norte de la región Occidental, específicamente a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón.

De acuerdo con el meteorólogo Juan Gamarra, a partir de mañana sábado, las condiciones de inestabilidad y el elevado contenido de humedad irán disminuyendo de manera gradual. En ese sentido, las lluvias con tormentas eléctricas quedarían limitadas al norte y este de ambas regiones.

Se prevé ingreso de un fresco

Para el domingo, se prevé una jornada soleada y una disminución de la probabilidad de lluvias. Los vientos rotarían al sector sur, lo que traería consigo un descenso de las temperaturas.

En tanto, para el amanecer del lunes se anticipa un ambiente fresco en gran parte del territorio nacional.