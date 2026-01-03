Anuncian sábado de calor y humedad: ¿hasta cuando?

La jornada de hoy se presenta con un ambiente caluroso y húmedo en gran parte del país, con máximas que alcanzarán los 38°C; sin embargo, se prevé el ingreso de un frente sur que traerá un descenso de temperaturas y alivio térmico para los próximos días.

La Dirección de Meteorología informó que este sábado 03 de enero el territorio nacional se encuentra bajo un ambiente predominantemente caluroso y húmedo.

Se espera que los vientos, inicialmente del sector norte, vayan rotando hacia el sur en el transcurso del día, acompañados de un cielo que se mantendrá entre parcial y totalmente nublado.

Las máximas previstas para el día de hoy son en la Región Oriental de entre los 32 y 36 °C y en la Región Occidental de entre 36 y 38 °C.

Lluvias y tormentas

En cuanto a la inestabilidad, el pronóstico indica la probabilidad de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Estos fenómenos se registrarían principalmente en la zona del Chaco y en el norte de la Región Oriental.

A partir de mañana, se aguarda un cambio en las condiciones generales.

La nubosidad irá disminuyendo paulatinamente y el predominio de vientos del sur propiciará un descenso de las temperaturas.

Se esperan amaneceres frescos y tardes cálidas a calurosas. Las temperaturas mínimas se situarían entre los 15 y 20 °C, mientras que las máximas no superarían los 34 °C.

Cómo estará el día en Asunción

La capital amaneció con una humedad del 95% y se prevé que el calor se intensifique durante la tarde, con vientos que rotarán hacia el sector sur de hasta 4 km/h.

El día inició con una temperatura de 23°C y un cielo escasamente nublado. Sin embargo, la humedad reinante marca la pauta de la jornada desde las primeras horas de la mañana.

Según el reporte meteorológico, para lo que resta de la mañana se espera que el ambiente se torne caluroso y húmedo, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 33° C. Si bien los vientos son actualmente variables, se aguarda que en las próximas horas comiencen a soplar desde el sector sur.

Para la tarde, el termómetro alcanzaría su punto máximo, situándose entre los 34 y 36° C. En este periodo, la nubosidad iría en aumento, presentándose un cielo de parcialmente nublado a nublado, bajo la influencia ya establecida de los vientos del sur.

Hacia el final del día, el ambiente se mantendrá entre caluroso y cálido. Las previsiones indican temperaturas de entre 32 y 25° C para la noche, con un cielo que permanecerá mayormente nublado.