Meteorología: alerta de tormentas para seis departamentos de Paraguay

Poco después de las 14:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles precipitaciones y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” que podrían registrarse en varias zonas del centro y sur del país durante las próximas horas.

“Núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy”, indica la alerta.

El aviso va dirigido a seis departamentos: San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Paraguarí, Central y el sur de Presidente Hayes.

Lea más: Anuncian sábado de calor y humedad: ¿hasta cuándo?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pronóstico extendido indica que el clima se normalizaría en la mayor parte del país desde mañana domingo, con precipitaciones dispersas limitadas a algunas zonas del Chaco. No es esperan lluvias en Paraguay el lunes.