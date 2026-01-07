Alerta de tormentas se extiende en siete departamentos para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual, según la última alerta emitida por la Dirección de Meteorología a las 16:41.

Esto se debe a que las celdas de tormentas de formación local continúan afectando sobre área de cobertura.

Se espera fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual, durante la tarde de hoy.

¿Dónde lloverá?

De acuerdo a la última alerta emitida, la zona de cobertura del fenómeno de tiempo severo es la región Oriental.

Los departamentos afectados son: