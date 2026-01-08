Meteorología: pronóstico de tormentas en gran parte de Paraguay, en jornada muy calurosa

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa con cielos parcialmente nublados a nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían en todo el país mañana viernes e incluso seguirían el sábado.

Las temperaturas se mantienen muy altas y se esperan hoy máximas de 37 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco.

Los índices bajarían levemente mañana, con una máxima de 34 grados en la capital. Sin embargo, el sábado se registraría un descenso mucho más pronunciado de la temperatura, que llegaría a una máxima de 26 grados en Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy