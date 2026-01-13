¡Atención! Se activa alerta por tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología anunció que núcleos de tormentas comienzan a desarrollarse de forma local sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de este martes.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de vientos y la ocasional caída de granizos de forma puntual.

La zona de cobertura es el noreste de la Región Occidental.

El departamentos afectados es el noreste de Alto Paraguay.

