Clima
13 de enero de 2026 - 15:33

¡Atención! Se activa alerta por tormentas para esta tarde

Imagen animada con IA. Foto: Marta Escurra
Imagen animada con IA. Foto: Marta Escurra

La Dirección de Meteorología informó que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el noreste de la región Occidental, lo que producirían lluvias con tormentas eléctricas y la ocasional caída de granizo.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología anunció que núcleos de tormentas comienzan a desarrollarse de forma local sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de este martes.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de vientos y la ocasional caída de granizos de forma puntual.

La zona de cobertura es el noreste de la Región Occidental.

Lea más: Meteorología: temperatura en aumento antes de nuevos días de lluvia en Paraguay

El departamentos afectados es el noreste de Alto Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy