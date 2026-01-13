Meteorología: temperatura en aumento antes de nuevos días de lluvia en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, desde mañana miércoles y al menos hasta el jueves se esperan lluvias dispersas en la mayor parte del país - aunque Asunción sería una de las excepciones – e incluso ocasionales tormentas eléctricas en el norte del país.

La temperatura va subiendo y hoy se esperan máximas de 33 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Los índices serían aún más altos en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana y 36 grados el jueves en la capital.