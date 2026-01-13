Clima
Meteorología: temperatura en aumento antes de nuevos días de lluvia en Paraguay

El calor va intensificándose con el paso de los días y, si bien el clima hoy se presentaría estable en la mayor parte del país, gran parte del territorio paraguayo registraría nuevas lluvias desde mañana.

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, desde mañana miércoles y al menos hasta el jueves se esperan lluvias dispersas en la mayor parte del país - aunque Asunción sería una de las excepciones – e incluso ocasionales tormentas eléctricas en el norte del país.

La temperatura va subiendo y hoy se esperan máximas de 33 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Los índices serían aún más altos en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana y 36 grados el jueves en la capital.