Alerta meteorológica: estas son las zonas bajo riesgo de lluvias esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó una alerta hoy a las 17:45 de este miércoles en la que advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos intensos y probabilidad de caída de granizos.

Según el informe, las celdas de tormenta continúan desarrollándose sobre el sur de la región Occidental, con chances de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual y de corta duración.

Hasta el momento, las zonas bajo alerta son Presidente Hayes y sur de Boquerón.

Qué se espera para las próximas horas

El meteorólogo Alejandro Coronel explicó que hacia la tarde aumenta la probabilidad de chaparrones, algunos de los cuales podrían estar acompañados de tormentas eléctricas ocasionales.

Aclaró que estos fenómenos se presentarían de forma localizada y por períodos breves.

Para este jueves se prevé que continúen las condiciones cálidas a calurosas en todo el país, con temperaturas mínimas de entre 21 y 25 °C y máximas que podrían oscilar entre 31 y 40 °C. Los vientos soplarán del sector norte y se mantiene la probabilidad de chaparrones en algunas zonas.