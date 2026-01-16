Meteorología: alerta de tormentas en el sur de Paraguay

Poco después de las 9:00 de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta por la posibilidad de que se registren lluvias y tormentas eléctricas fuertes en el sur del territorio paraguayo.

“Núcleos de tormentas continúan afectando sobre la zona de cobertura. No se descarta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy”, indica el anuncio.

Por el momento, la alerta abarca solo al departamento de Ñeembucú, que podría registrar lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en las próximas horas.

El pronóstico general advierte de altas probabilidades de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción, hoy y al menos hasta el domingo.