Domingo con lluvias y tormentas: Meteorología advierte tiempo inestable en gran parte del país

La meteoróloga Celia Sanguinetti, de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), informó que lluvias acompañadas de tormentas eléctricas comenzaron a afectar en las primeras horas de la mañana a departamentos del suroeste y norte de la región Oriental.

De acuerdo con el reporte meteorológico diario, este sistema de tormentas se irá desplazando y alcanzará de manera progresiva a otros puntos del territorio nacional a lo largo del día.

Temperaturas elevadas y cambio de viento

En cuanto a la temperatura, para hoy se prevén máximas que oscilarían entre los 30 y 36°C tanto en la región Oriental como en la Occidental.

No obstante, entre la tarde y la noche se espera el ingreso de vientos del sector sur, lo que favorecería un ambiente más estable y relativamente agradable.

Para mañana lunes, las lluvias y tormentas continuarían afectando principalmente a los departamentos del norte y este de las regiones Oriental y Occidental.

En el resto del país, Meteorología anuncia una mejoría gradual de las condiciones del tiempo.