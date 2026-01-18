Clima
18 de enero de 2026 - 07:30

Domingo con lluvias y tormentas: Meteorología advierte tiempo inestable en gran parte del país

Las lluvias con tormentas eléctricas ya se registran desde la madrugada de este domingo y se extenderían a más zonas del país. Las temperaturas seguirán elevadas, pero se espera un cambio hacia un ambiente más estable desde la noche, según anuncia la DMH.

Por ABC Color

La meteoróloga Celia Sanguinetti, de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), informó que lluvias acompañadas de tormentas eléctricas comenzaron a afectar en las primeras horas de la mañana a departamentos del suroeste y norte de la región Oriental.

De acuerdo con el reporte meteorológico diario, este sistema de tormentas se irá desplazando y alcanzará de manera progresiva a otros puntos del territorio nacional a lo largo del día.

Temperaturas elevadas y cambio de viento

En cuanto a la temperatura, para hoy se prevén máximas que oscilarían entre los 30 y 36°C tanto en la región Oriental como en la Occidental.

Lea más: Meteorología: fin de semana marcado por lluvias y tormentas en Paraguay

No obstante, entre la tarde y la noche se espera el ingreso de vientos del sector sur, lo que favorecería un ambiente más estable y relativamente agradable.

Para mañana lunes, las lluvias y tormentas continuarían afectando principalmente a los departamentos del norte y este de las regiones Oriental y Occidental.

En el resto del país, Meteorología anuncia una mejoría gradual de las condiciones del tiempo.