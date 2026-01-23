Meteorología: fin de semana de mucho calor en Paraguay, con máximas cerca de 40 grados

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos provenientes del noreste.

Hoy se esperan condiciones climáticas normales en casi todo el país, con la excepción de algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental que podrían registrar chaparrones.

El clima se tornaría más inestable mañana, con posibilidad de precipitaciones dispersas en el norte, sur y este, e incluso chances de ocasionales tormentas eléctricas en el norte.

Para el domingo las lluvias estarían de nuevo limitadas principalmente al norte. No se esperan lluvias o tormentas en Asunción durante el fin de semana.

Fin de semana caluroso

El ambiente se mantiene caluroso y este viernes se esperan temperaturas máximas de 36 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco.

Los índices seguirían subiendo en los próximos días, con máximas de 37 grados el sábado en la capital y 39 grados el domingo.