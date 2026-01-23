Clima
23 de enero de 2026 - 05:21

Meteorología: fin de semana de mucho calor en Paraguay, con máximas cerca de 40 grados

Amanecer en la costanera de Asunción
Marta Escurra

La temperatura sigue subiendo y Asunción registraría máximas cercanas a los 40 grados durante el fin de semana. Aunque en gran parte del territorio paraguayo se espera que persistan las condiciones de tiempo estable de los últimos días, varias zonas podrían registrar precipitaciones e incluso tormentas ocasionales entre hoy y el domingo.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos provenientes del noreste.

Hoy se esperan condiciones climáticas normales en casi todo el país, con la excepción de algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental que podrían registrar chaparrones.

El clima se tornaría más inestable mañana, con posibilidad de precipitaciones dispersas en el norte, sur y este, e incluso chances de ocasionales tormentas eléctricas en el norte.

Para el domingo las lluvias estarían de nuevo limitadas principalmente al norte. No se esperan lluvias o tormentas en Asunción durante el fin de semana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fin de semana caluroso

El ambiente se mantiene caluroso y este viernes se esperan temperaturas máximas de 36 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco.

Los índices seguirían subiendo en los próximos días, con máximas de 37 grados el sábado en la capital y 39 grados el domingo.