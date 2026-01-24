Sábado caluroso y con probabilidad de chaparrones aislados, según Meteorología

Durante las primeras horas de este sábado, el ambiente se presenta cálido en gran parte del país. Las temperaturas mínimas se ubican entre 19 y 23 °C, según el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Con el avance del día, las condiciones meteorológicas evolucionarán hacia un ambiente caluroso. Las temperaturas máximas previstas oscilarían entre 32 y 38 °C a nivel país.

La DMH no descarta el desarrollo de chaparrones aislados, principalmente en el norte de ambas regiones y en el este de la Región Oriental. Estos eventos se presentarían de forma puntual y localizada.

En cuanto a los vientos, estos soplarán de direcciones variables, con predominio del noreste en algunos momentos, acompañando las condiciones de calor previstas para este sábado.