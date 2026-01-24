Clima
24 de enero de 2026 - 07:57

Sábado caluroso y con probabilidad de chaparrones aislados, según Meteorología

FMK cantará en vivo en la costanera de Encarnación, mientras en el Carnaval Encarnaceno actuarán Brenno & Matheus
Escenario montado para cinco conciertos abiertos y gratuitos en la Costanera, al costado de la playa San José.Sergio González

El calor se intensificará este sábado con máximas de hasta 38 °C y vientos variables, mientras no se descartan lluvias puntuales en el norte y el este del territorio nacional.

Por ABC Color

Durante las primeras horas de este sábado, el ambiente se presenta cálido en gran parte del país. Las temperaturas mínimas se ubican entre 19 y 23 °C, según el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Con el avance del día, las condiciones meteorológicas evolucionarán hacia un ambiente caluroso. Las temperaturas máximas previstas oscilarían entre 32 y 38 °C a nivel país.

La DMH no descarta el desarrollo de chaparrones aislados, principalmente en el norte de ambas regiones y en el este de la Región Oriental. Estos eventos se presentarían de forma puntual y localizada.

Lea más: Calor extremo para el finde: estas son las zonas afectadas y las temperaturas esperadas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a los vientos, estos soplarán de direcciones variables, con predominio del noreste en algunos momentos, acompañando las condiciones de calor previstas para este sábado.