Calor extremo para el finde: estas son las zonas afectadas y las temperaturas esperadas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció un boletín especial por altas temperaturas que afectarán todo el país desde el sábado hasta el lunes.
Se prevé que las temperaturas más elevadas se registren en el Chaco y en varias regiones del centro y sur del país.
El sábado se pronostican temperaturas entre 39 y 40 °C en:
- Boquerón
- Alto Paraguay
- Zona norte de Presidente Hayes
Entre 37 y 38 °C se esperan en:
- Gran parte de Presidente Hayes
- Parte sur de Alto Paraguay
- Concepción
- Amambay
- San Pedro
- Cordillera
- Asunción
- Sectores de Central
El resto del país registrará temperaturas por debajo de 36 °C.
Domingo con altas temperaturas
El domingo las temperaturas más elevadas, entre 39 y 40 °C, se concentrarán en:
- Boquerón
- Alto Paraguay
- Presidente Hayes
- Parte de Concepción
- San Pedro
- Central
- Cordillera
- Asunción
Entre 37 y 38 °C se esperan en:
- Parte de Concepción
- Amambay
- San Pedro
- Cordillera
- Central
- Paraguarí
- Ñeembucú
- Caaguazú
El resto del país mantendrá temperaturas por debajo de 36 °C.
Lunes, con calor persistente
El lunes las temperaturas seguirán altas, entre 39 y 40 °C en:
- Boquerón
- Alto Paraguay
- Presidente Hayes
- Parte de Concepción
- San Pedro
- Central
- Ñeembucú
- Cordillera
- Toda Asunción
Entre 37 y 38 °C se esperan en:
- Parte de Concepción
- Amambay
- San Pedro
- Cordillera
- Caaguazú
- Guairá
- Caazapá
- Itapúa
- Misiones
- Central
- Paraguarí
- Ñeembucú
El resto del país registrará temperaturas por debajo de 36 °C.