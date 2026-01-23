Clima
Calor extremo para el finde: estas son las zonas afectadas y las temperaturas esperadas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció un boletín especial por altas temperaturas.Shutterstock

Un boletín especial de Meteorología advierte sobre altas temperaturas extremas que afectarán a nuestro país este fin de semana e inicio del próximo. La zona norte del Chaco será la más afectada.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció un boletín especial por altas temperaturas que afectarán todo el país desde el sábado hasta el lunes.

Se prevé que las temperaturas más elevadas se registren en el Chaco y en varias regiones del centro y sur del país.

El sábado se pronostican temperaturas entre 39 y 40 °C en:

  • Boquerón
  • Alto Paraguay
  • Zona norte de Presidente Hayes

Entre 37 y 38 °C se esperan en:

  • Gran parte de Presidente Hayes
  • Parte sur de Alto Paraguay
  • Concepción
  • Amambay
  • San Pedro
  • Cordillera
  • Asunción
  • Sectores de Central

El resto del país registrará temperaturas por debajo de 36 °C.

Domingo con altas temperaturas

El domingo las temperaturas más elevadas, entre 39 y 40 °C, se concentrarán en:

  • Boquerón
  • Alto Paraguay
  • Presidente Hayes
  • Parte de Concepción
  • San Pedro
  • Central
  • Cordillera
  • Asunción

Entre 37 y 38 °C se esperan en:

  • Parte de Concepción
  • Amambay
  • San Pedro
  • Cordillera
  • Central
  • Paraguarí
  • Ñeembucú
  • Caaguazú

El resto del país mantendrá temperaturas por debajo de 36 °C.

Lunes, con calor persistente

El lunes las temperaturas seguirán altas, entre 39 y 40 °C en:

  • Boquerón
  • Alto Paraguay
  • Presidente Hayes
  • Parte de Concepción
  • San Pedro
  • Central
  • Ñeembucú
  • Cordillera
  • Toda Asunción

Entre 37 y 38 °C se esperan en:

  • Parte de Concepción
  • Amambay
  • San Pedro
  • Cordillera
  • Caaguazú
  • Guairá
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Misiones
  • Central
  • Paraguarí
  • Ñeembucú

El resto del país registrará temperaturas por debajo de 36 °C.

La distribución geográfica de las altas temperaturas esperadas desde este sábado hasta el lunes en Paraguay, según un boletín especial de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).
