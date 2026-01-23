Calor extremo para el finde: estas son las zonas afectadas y las temperaturas esperadas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció un boletín especial por altas temperaturas que afectarán todo el país desde el sábado hasta el lunes.

Se prevé que las temperaturas más elevadas se registren en el Chaco y en varias regiones del centro y sur del país.

El sábado se pronostican temperaturas entre 39 y 40 °C en:

Boquerón

Alto Paraguay

Zona norte de Presidente Hayes

Entre 37 y 38 °C se esperan en:

Gran parte de Presidente Hayes

Parte sur de Alto Paraguay

Concepción

Amambay

San Pedro

Cordillera

Asunción

Sectores de Central

El resto del país registrará temperaturas por debajo de 36 °C.

Domingo con altas temperaturas

El domingo las temperaturas más elevadas, entre 39 y 40 °C, se concentrarán en:

Boquerón

Alto Paraguay

Presidente Hayes

Parte de Concepción

San Pedro

Central

Cordillera

Asunción

Entre 37 y 38 °C se esperan en:

Parte de Concepción

Amambay

San Pedro

Cordillera

Central

Paraguarí

Ñeembucú

Caaguazú

El resto del país mantendrá temperaturas por debajo de 36 °C.

Lunes, con calor persistente

El lunes las temperaturas seguirán altas, entre 39 y 40 °C en:

Boquerón

Alto Paraguay

Presidente Hayes

Parte de Concepción

San Pedro

Central

Ñeembucú

Cordillera

Toda Asunción

Entre 37 y 38 °C se esperan en:

Parte de Concepción

Amambay

San Pedro

Cordillera

Caaguazú

Guairá

Caazapá

Itapúa

Misiones

Central

Paraguarí

Ñeembucú

El resto del país registrará temperaturas por debajo de 36 °C.