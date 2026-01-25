Clima
25 de enero de 2026 - 07:30

Anuncian domingo caluroso antes de la llegada de las lluvias

Amanecer caluroso en todo el territorio nacional.
La Dirección de Meterología anunció que tendremos un día con altas temperaturas, algo que se mantendrá a lo largo de la semana. Además, indicó que se podrían presentar chaparrones puntuales y que para el martes las lluvias serían más generalizadas.

Para este domingo, desde la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncian una jornada muy calurosa con un cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noroeste.

En cuanto a la temperatura, se espera un mínima de 23 grados y una máxima de entre 37 y 40 grados.

Estas temperaturas máximas, que se vienen registrando desde la semana anterior, persistirán durante toda esta semana.

En lo que respecta a lluvias, para hoy y mañana podrían presentarse chaparrones puntuales, especialmente en el norte y este de ambas regiones.

Para el martes se espera que las lluvias sean más generalizadas.