Anuncian domingo caluroso antes de la llegada de las lluvias

Para este domingo, desde la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncian una jornada muy calurosa con un cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noroeste.

En cuanto a la temperatura, se espera un mínima de 23 grados y una máxima de entre 37 y 40 grados.

Estas temperaturas máximas, que se vienen registrando desde la semana anterior, persistirán durante toda esta semana.

En lo que respecta a lluvias, para hoy y mañana podrían presentarse chaparrones puntuales, especialmente en el norte y este de ambas regiones.

Para el martes se espera que las lluvias sean más generalizadas.