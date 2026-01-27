Estas son las 15 zonas bajo alerta de lluvias y tormentas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó este martes a las 15:37 su alerta por lluvias y tormentas eléctricas que afectan a gran parte del territorio nacional.

Según el reporte, se esperan precipitaciones moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y la probabilidad de caída de granizo de forma puntual.

Lea más: Meteorología: ¿cuándo y dónde habrá lluvias importantes en Paraguay esta semana?

El informe señala que las celdas de tormentas continúan desarrollándose tanto sobre la región Oriental y la región Occidental, y no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera localizada y de corta duración durante la tarde de hoy.

Los departamentos afectados esta tarde

Hasta el momento, la alerta abarca a los departamentos de Concepción, San Pedro, el este de Guairá, el este de Caaguazú, el centro y este de Caazapá, Itapúa, Misiones, el centro y sur de Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde Meteorología advierten que esta lista podría ampliarse o modificarse según la evolución de los sistemas de tormenta en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Calor continuaría en los siguientes días

El meteorólogo Alejandro Coronel, de la Dirección de Meteorología, explicó además que para este miércoles y jueves persistirán condiciones calurosas y húmedas en todo el territorio nacional, con temperaturas mínimas que oscilarán entre 20 y 25 grados y máximas que podrían ubicarse entre 31 y 36 grados.

Lea más: Intenso calor persistirá esta semana a pesar de pronósticos de lluvias

Estas condiciones, señaló, favorecerán sensaciones térmicas elevadas, especialmente durante las horas de la tarde, lo que podría generar una combinación de calor intenso e inestabilidad atmosférica.