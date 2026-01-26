Intenso calor persistirá esta semana a pesar de pronósticos de lluvias

“El inicio de la semana está marcado por la persistencia de las altas temperaturas en el país. Esta condición se mantendría al menos durante los primeros días, con mínimas superiores a los 24 °C y máximas que oscilarían entre 36 y 40 °C en ambas regiones”, informó Aracely Fernández, pronosticadora del tiempo de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

La especialista en meteorología indicó también que se prevé un aumento en el contenido de humedad, lo que favorecería un ambiente predominantemente caluroso y húmedo a lo largo de la semana.

Según Meteorología, Asunción y las ciudades del departamento Central amanecieron ayer con una temperatura de 25 grados centígrados, pero que con el transcurrir de las horas fue aumentando hasta alcanzar los 39 grados.

Anuncio de lluvias

Respecto a las lluvias, la pronosticadora informó que a partir de este lunes aumentaron la probabilidad de chaparrones acompañados de tormentas eléctricas de manera puntual, principalmente en el norte y noreste del país. Indicó además que a partir de mañana, martes 27 de enero, dicha probabilidad se extendería a gran parte del territorio nacional.

La Dirección de Meteorología informó además sobre la formación de células de tormentas eléctricas en zonas de los departamentos de Concepción, Amambay, San Pedro, Canindeyú y noreste de Presidente Hayes.

Cabe destacar que este tipo de eventos se caracteriza por su rápido desarrollo y corta duración, por lo que se recomienda seguir al tanto de las actualizaciones de los anuncios meteorológicos.

Pronóstico para los próximos días

La Dirección de Meteorología anunció en su página de Internet que para el martes se aguarda una jornada muy calurosa y húmeda en la mayor parte del país, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, luego variables.

En algunas zonas se esperan chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

La temperatura mínima anunciada para mañana martes es de 21 grados en Pedro Juan Caballero y la máxima de 38 grados en Pozo Colorado.

Para Asunción y el departamento Central se anuncia una mínima de 25° C y una máxima de 37° C.