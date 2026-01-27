Meteorología: ¿cuándo y dónde habrá lluvias importantes en Paraguay esta semana?

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología e Hidrología para este martes y los próximos días anticipa lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en varias zonas del territorio paraguayo.
En comunicación con ABC Cardinal este martes, el meteorólogo Eduardo Mingo explicó que, en general, las lluvias previstas para hoy y los próximos días en la mayor parte del país serán “puntuales”, típicas del verano, no muy prolongadas ni de amplio alcance.
Asunción podría registrar “algún aguacero” en horas de la tarde de hoy, adelantó.
Lluvias “de mayor acumulación” el jueves
Las condiciones del tiempo se mantendrían similares mañana miércoles. Sin embargo, hay señales de que el jueves podrían registrarse “eventos de mayor acumulación” de agua, particularmente sobre los departamentos ubicados en la cuenca del río Paraná o más al norte como Amambay, Concepción, Canindeyú, Alto Paraná o Itapúa.
El resto del país seguiría recibiendo “lluvias puntuales, de verano” ese día, añadió Mingo.
Mingo indicó que, en general, Paraguay registra un déficit de lluvias este mes de enero con relación a lo que se esperaba en precipitaciones.