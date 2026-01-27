Clima
27 de enero de 2026 - 13:44

Tormentas llegarán a estas siete zonas del país durante esta tarde

Gif tormentas eléctricas y lluvias.

La Dirección de Meteorología emitió un aviso por el desarrollo de lluvias con tormentas eléctricas durante la tarde de este martes 27 de enero. El temporal llegará a siete departamentos en las próximas horas.

Por ABC Color

El aviso meteorológico anuncia el desarrollo de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos intensas y ocasional caída de granizos, fenómenos que podrían presentarse de forma puntual durante la tarde.

Según el reporte emitido a las 12:30, celdas de tormentas comienzan a desarrollarse y afectan principalmente a la Región Occidental y al norte y este de la Región Oriental.

Zonas bajo alerta

Las áreas que podrían verse afectadas por estos fenómenos son:

  1. Concepción (Norte y Este)
  2. Alto Paraná (Norte)
  3. Amambay (Centro y Norte)
  4. Canindeyú (Sur)
  5. Presidente Hayes (Norte)
  6. Alto Paraguay (Este)
  7. Boquerón (Oeste)

Meteorología advierte que los eventos podrían presentarse con intensidad puntual de tiempo severo, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

