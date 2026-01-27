Tormentas llegarán a estas siete zonas del país durante esta tarde

El aviso meteorológico anuncia el desarrollo de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos intensas y ocasional caída de granizos, fenómenos que podrían presentarse de forma puntual durante la tarde.
Según el reporte emitido a las 12:30, celdas de tormentas comienzan a desarrollarse y afectan principalmente a la Región Occidental y al norte y este de la Región Oriental.
Lea más: Meteorología: ¿cuándo y dónde habrá lluvias importantes en Paraguay esta semana?
Zonas bajo alerta
Las áreas que podrían verse afectadas por estos fenómenos son:
- Concepción (Norte y Este)
- Alto Paraná (Norte)
- Amambay (Centro y Norte)
- Canindeyú (Sur)
- Presidente Hayes (Norte)
- Alto Paraguay (Este)
- Boquerón (Oeste)
Meteorología advierte que los eventos podrían presentarse con intensidad puntual de tiempo severo, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.
