Clima
28 de enero de 2026 - 14:02

Activan alerta por tormentas para cinco departamentos del país

Cielo nublado y lluvia en Asunción.
Cielo nublado y lluvia en Asunción.

Varios departamentos de ambas regiones del país se encuentran bajo alerta meteorológica por tormentas eléctricas para la tarde de este miércoles, indica la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología emitió una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos para cinco departamentos.

Departamentos afectados

  1. Caaguazú.
  2. Misiones.
  3. Paraguarí.
  4. Pte. Hayes.
  5. Alto Paraguay.
  6. Boquerón.

Lea más: Atención Presidente Hayes: emiten alerta por tormentas eléctricas

Los núcleos de tormentas comienzan a desarrollarse sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy, señala el boletín.

Precauciones

  • Desconectar los aparatos electrónicos y evita usar teléfonos con cable.
  • Mantenerse alejado de tuberías y canillas.
  • No lavar platos o ropa, ya que el agua y el metal conducen la electricidad de los rayos.
  • Alejarse de ventanas, puertas y tragaluces.
  • Si hay granizo o vientos fuertes cerrar cortinas para evitar lesiones por vidrios rotos.