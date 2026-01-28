Activan alerta por tormentas para cinco departamentos del país

La Dirección de Meteorología emitió una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos para cinco departamentos.

Departamentos afectados

Caaguazú. Misiones. Paraguarí. Pte. Hayes. Alto Paraguay. Boquerón.

Los núcleos de tormentas comienzan a desarrollarse sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy, señala el boletín.

Precauciones