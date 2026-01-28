Activan alerta por tormentas para cinco departamentos del país

La Dirección de Meteorología emitió una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos para cinco departamentos.
Departamentos afectados
- Caaguazú.
- Misiones.
- Paraguarí.
- Pte. Hayes.
- Alto Paraguay.
- Boquerón.
Los núcleos de tormentas comienzan a desarrollarse sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy, señala el boletín.
Precauciones
- Desconectar los aparatos electrónicos y evita usar teléfonos con cable.
- Mantenerse alejado de tuberías y canillas.
- No lavar platos o ropa, ya que el agua y el metal conducen la electricidad de los rayos.
- Alejarse de ventanas, puertas y tragaluces.
- Si hay granizo o vientos fuertes cerrar cortinas para evitar lesiones por vidrios rotos.