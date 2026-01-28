Atención Presidente Hayes: emiten alerta por tormentas eléctricas

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta por tormentas eléctricas que afecta al centro y sur de Presidente Hayes, en el Chaco.
Se espera lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma puntual.
El boletín señala que las celdas de tormentas comienzan a desarrollarse, afectando la zona de cobertura, y no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la mañana de hoy.
Lea más: Meteorología: esto explican sobre temporal de ayer en Asunción
Recomendaciones
- No refugiarse bajo árboles: son puntos altos que atraen rayos.
- Evitar zonas abiertas y elevadas: alejarse de cerros, cumbres y espacios abiertos.
- Alejarse del agua: salir inmediatamente de piscinas, lagos o río.
- Posición de seguridad: En caso de sentir que el cabello se eriza, se recomienda agacharse, con los pies juntos y la cabeza entre las rodillas, minimizando el contacto con el suelo.