Clima
28 de enero de 2026 - 11:28

Atención Presidente Hayes: emiten alerta por tormentas eléctricas

Emiten alerta por tormentas en la zona de Presidente Hayes.
Emiten alerta por tormentas en la zona de Presidente Hayes.

Una zona de la Región Oriental se encuentra bajo alerta meteorológica para lo que resta de la mañana de este miércoles, según informaron.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta por tormentas eléctricas que afecta al centro y sur de Presidente Hayes, en el Chaco.

Se espera lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma puntual.

El boletín señala que las celdas de tormentas comienzan a desarrollarse, afectando la zona de cobertura, y no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la mañana de hoy.

Lea más: Meteorología: esto explican sobre temporal de ayer en Asunción

Recomendaciones

  • No refugiarse bajo árboles: son puntos altos que atraen rayos.
  • Evitar zonas abiertas y elevadas: alejarse de cerros, cumbres y espacios abiertos.
  • Alejarse del agua: salir inmediatamente de piscinas, lagos o río.
  • Posición de seguridad: En caso de sentir que el cabello se eriza, se recomienda agacharse, con los pies juntos y la cabeza entre las rodillas, minimizando el contacto con el suelo.