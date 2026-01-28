Meteorología: lluvias y tormentas en el pronóstico de hoy en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

El clima se mantendría inestable durante lo que resta de la semana, con más precipitaciones al menos hasta el viernes.

El calor no cesa en Paraguay y las temperaturas máximas de hoy alcanzarían de nuevo 37 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este, 36 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.