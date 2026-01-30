¡Atención! Cinco departamentos están en zona de tormentas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología renovó este viernes, a las 16:39, su alerta por lluvias y tormentas eléctricas que afectarán a cinco zonas del país durante la tarde.
El aviso detalla precipitaciones moderadas a fuertes, ráfagas de viento de intensidad similar y probabilidad de caída de granizos, con eventos puntuales de tiempo severo.
Según el informe, los núcleos de tormentas se desarrollan sobre el centro y norte de la región Occidental y el norte de la región Oriental, con desplazamientos rápidos y duración limitada.
Hasta el momento, los departamentos alcanzados son norte de Concepción, norte de Amambay, norte y oeste de Presidente Hayes, oeste y sur de Alto Paraguay y Boquerón.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Fin de semana: ¿seguirá el intenso calor?
Pronóstico para el fin de semana
El meteorólogo Juan Gamarra indicó que mañana sábado se repetirían condiciones similares, con chaparrones y tormentas eléctricas ocasionales sobre el norte y este de ambas regiones.
Para el domingo, en tanto, aumentaría la probabilidad de lluvias con tormentas de manera más generalizada en la región Occidental y el norte de la Oriental.
Durante todo el fin de semana se prevé un ambiente caluroso e inestable, con temperaturas máximas entre 32 y 38 °C, e incluso valores puntualmente superiores.