Fin de semana: ¿seguirá el intenso calor?

Las probabilidades de chaparrones para este viernes son bajas, indican desde la Dirección de Meteorología; sin embargo, no se descartan ocasionales tormentas eléctricas que podrían afectar a los departamentos del norte y este de la Región Oriental, así como también a parte de la Región Occidental, en la tarde de hoy.

Para mañana, último día del primer mes del año, se presentarían condiciones similares, con la probabilidad de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas sobre el norte y este de ambas regiones.

Para el domingo aumentaría la probabilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas de forma generalizada sobre la región Occidental y norte de la Oriental.

Alejandro Coronel, pronosticador de turno, indica que las temperaturas se ubicarán en torno los 35 grados, aunque el porcentaje de humedad bajará.

Lluvias organizadas

Para el norte del país y gran parte del Chaco se esperan lluvias y tormentas organizadas durante el domingo, que afectarán los departamentos de Concepción, Amambay, San Pedro y Canindeyú.

Este fenómeno también podría afectar al centro y sur del país en horas de la tarde. “También se podría ver afectado el departamento de Itapúa, donde se realizan los carnavales”, sostuvo.