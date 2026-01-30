Meteorología: ¿tendremos lluvias y tormentas en Paraguay durante el fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa y húmeda, con cielos nublados y vientos variables.

Aunque en varias zonas del país - entre ellas Asunción - no se esperan lluvias o tormentas hoy, sí podrían registrarse chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en el norte y este del territorio paraguayo.

Esas condiciones se mantendrían similares el sábado, mientras que el domingo las lluvias y tormentas volverían a extenderse a más zonas del país, incluyendo a la capital.

Fin de semana caluroso

Las temperaturas se mantienen en niveles altos y este viernes se esperan máximas de 37 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 37 en el Chaco.

Se espera un muy leve descenso de los índices en los próximos días, con máximas de 35 grados el sábado en la capital y 34 grados el domingo.