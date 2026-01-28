Meteorología: esto explican sobre temporal de ayer en Asunción

En comunicación con ABC Color este miércoles, Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, comentó sobre el breve pero intenso temporal que afectó ayer a parte de Asunción y causó daños en el predio del Club Internacional de Tenis (CIT).

Si bien gran parte de Asunción y sus alrededores registraron una lluvia por momentos intensa durante la siesta y tarde del martes, los vientos fuertes solo se sintieron de manera muy puntual en algunas zonas, entre ellas el barrio Ytay de la capital, donde se encuentra ubicado el CIT.

Parte de una muralla de ese predio deportivo se derrumbó a consecuencia de los fuertes vientos.

Evento meteorológico “muy localizado”

Mingo explicó que la Dirección de Meteorología no tiene una estación de medición en la zona del CIT y que la estación más cercana, ubicada en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, no detectó vientos por encima de los 30 kilómetros por hora, ilustrando que el evento en el barrio Ytay fue “muy localizado”.

Las lluvias sí tuvieron una “distribución más amplia” y se registraron en gran parte de Asunción y en ciudades vecinas como Luque o San Lorenzo durante la tarde de ayer. También hubo precipitaciones en otros departamentos.

Más lluvias y tormentas

El pronóstico meteorológico para este miércoles indica que persiste la posibilidad de que se produzcan nuevas precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Poco antes de las 9:00, la Dirección de Meteorología emitió una alerta por posibles tormentas “moderadas a fuertes” en el centro y sur del departamento de Presidente Hayes, en la parte baja del Chaco.