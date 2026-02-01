Tres departamentos continúan bajo alerta por tormentas

De acuerdo con el último reporte emitido a las 19:16 por la Dirección de Meteorología, para este domingo se esperan fenómenos de lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de vientos moderadas a fuertes, además de la probabilidad de caída de granizos.

El informe señala que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche del domingo.

Zonas afectadas

La zona de cobertura abarca el norte de la región Occidental, afectando específicamente a los departamentos de norte de Presidente Hayes, Alto Paraguay y norte de Boquerón.