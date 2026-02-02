Alerta de tormenta para Alto Paraguay

Núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy, indica en su boletín la Dirección de Meteorología.

El departamento afectado por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, es Alto Paraguay, en el Chaco.

Además, las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas continuarían para hoy, también en el norte y este del país.

En el resto del territorio nacional, las mismas se presentarían en forma de chaparrones. No obstante, para mañana, martes, se espera que las lluvias se registren de manera más generalizada.

Altas temperaturas para esta semana

Meteorología indica que para los próximos días continuarían las condiciones similares, con amaneceres cálidos y tardes calurosas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 y 25°, mientras que las máximas alcanzarían valores de entre 32 y 38° en gran parte del territorio nacional.