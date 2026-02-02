Meteorología: semana arranca con alerta de más tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, chaparrones en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el Chaco y el norte de la Región Oriental.

Desde poco después de las 3:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en dos departamentos de la Región Occidental: el centro y norte de Alto Paraguay y el norte de Boquerón.

El pronóstico extendido anticipa más lluvias y tormentas en la mayor parte del país mañana martes. El miércoles las condiciones mejorarían en general, aunque aún podrían darse precipitaciones en algunas zonas del norte paraguayo.

Calor al comenzar la semana

Las temperaturas se mantienen altas y las máximas alcanzarían hoy 35 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

Los índices se mantendrían similares mañana y subirían el miércoles, con una máxima de 37 grados en la capital.