¡Atención! Los ocho departamentos que ahora están en zona de tormentas

Según la DMH se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos para este martes.
Al respecto aseguran que celdas de tormentas persisten y otras de desarrollan sobre el país, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual en lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche.
La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y también la parte noreste-sur del Chaco.
Ocho departamentos afectados
Las mencionadas condiciones de tiempo se presentarían en estos ocho departamentos:
- Sur de San Pedro
- Cordillera
- Caaguazú
- Alto Paraná
- Noreste de Central
- Canindeyú
- Sur de Presidente Hayes
- Centro y este de Alto Paraguay