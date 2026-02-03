¡Atención! Los ocho departamentos que ahora están en zona de tormentas

Según la DMH se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos para este martes.

Al respecto aseguran que celdas de tormentas persisten y otras de desarrollan sobre el país, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual en lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y también la parte noreste-sur del Chaco.

Ocho departamentos afectados

Las mencionadas condiciones de tiempo se presentarían en estos ocho departamentos:

