Clima
03 de febrero de 2026 - 18:35

¡Atención! Los ocho departamentos que ahora están en zona de tormentas

Gif lluvia en la ruta.
Lluvia en la ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso sobre lluvias y tormentas que se registrarían hoy. De momento, hay ocho departamentos afectados.

Por ABC Color

Según la DMH se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos para este martes.

Al respecto aseguran que celdas de tormentas persisten y otras de desarrollan sobre el país, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual en lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y también la parte noreste-sur del Chaco.

Ocho departamentos afectados

Las mencionadas condiciones de tiempo se presentarían en estos ocho departamentos:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  1. Sur de San Pedro
  2. Cordillera
  3. Caaguazú
  4. Alto Paraná
  5. Noreste de Central
  6. Canindeyú
  7. Sur de Presidente Hayes
  8. Centro y este de Alto Paraguay