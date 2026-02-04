Meteorología: ¿dónde habrá lluvias o tormentas este miércoles en Paraguay?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda, con cielos parcialmente nublados y vientos variables en la mayor parte del país.

En gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, no se esperan lluvias hoy. Sin embargo, sí podrían registrarse precipitaciones dispersas e incluso ocasionales tormentas eléctricas en varias zonas del norte y este del país.

Esas condiciones del tiempo se mantendrían similares mañana jueves y el viernes.

Mucho calor

La temperatura sigue en aumento y este miércoles se esperan máximas de 36 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 34 en Ciudad del Este y hasta 36 en el Chaco.

Los índices serían aún más altos en los próximos días, con máximas de 38 grados mañana en la capital y 39 grados el viernes.