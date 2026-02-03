Fuerte temporal en Concepción

Tormentas eléctricas, fuertes vientos y lluvias se registraron en la noche de hoy en la ciudad de Concepción.

Los primeros reportes indican que el tránsito está interrumpido en avenida Heriberto Colombino y Pinedo, a media cuadra del Centro Regional de Educación, en la calle Mariscal Estigarribia y en la zona de la escuela Presidente Franco. En esos lugares cayeron columnas y cables de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En tanto que en la avenida Bernardino Caballero casi Profesor Cabral un árbol cayó.

Debido a los fuertes vientos muchos árboles y cables sueltos se tienen en distintos puntos de la ciudad de Concepción, según los reportes.

