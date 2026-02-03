Clima
03 de febrero de 2026 - 22:44

Fuerte temporal en Concepción

Debido a los fuertes vientos muchos árboles y cables sueltos se tienen en distintos puntos de la ciudad de Concepción
Un fuerte temporal se registró en la noche de este martes en la capital del primer departamento. Se reportaron zonas sin energía eléctrica, árboles caídos y hasta una mujer que circulaba en motocicleta cayó a consecuencia del ventarrón.

Por Aldo Rojas

Tormentas eléctricas, fuertes vientos y lluvias se registraron en la noche de hoy en la ciudad de Concepción.

Los primeros reportes indican que el tránsito está interrumpido en avenida Heriberto Colombino y Pinedo, a media cuadra del Centro Regional de Educación, en la calle Mariscal Estigarribia y en la zona de la escuela Presidente Franco. En esos lugares cayeron columnas y cables de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En tanto que en la avenida Bernardino Caballero casi Profesor Cabral un árbol cayó.

Tráfico interrumpido en la calle Mariscal Estigarribia casi 14 de Mayo, en Concepción, tras un fuerte temporal.
Debido a los fuertes vientos muchos árboles y cables sueltos se tienen en distintos puntos de la ciudad de Concepción, según los reportes.

