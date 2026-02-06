Meteorología: lluvias y temperaturas cerca de 40 grados este fin de semana en Paraguay

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda en Paraguay, con cielos nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en el norte y este del país, pero el resto del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - no registraría precipitaciones hoy.

Sin embargo, mañana sábado las lluvias y tormentas se extenderían a la capital y a la mayor parte del resto del país. El domingo las precipitaciones de nuevo estarían limitadas al norte y este.

Días muy calurosos

El calor sigue intensificándose y hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 36 en Ciudad del Este y hasta 39 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes de la temperatura en los próximos días.