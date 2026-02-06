Clima
06 de febrero de 2026 - 05:25

Meteorología: lluvias y temperaturas cerca de 40 grados este fin de semana en Paraguay

Un atardecer nublado en Barrio Obrero, Asunción. Meteorología anuncia un día nublado, con probables precipitaciones.

El fin de semana trae condiciones climáticas inestables, con posibles lluvias y tormentas en gran parte del país, además de calor intenso, según advierten meteorólogos.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda en Paraguay, con cielos nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en el norte y este del país, pero el resto del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - no registraría precipitaciones hoy.

Sin embargo, mañana sábado las lluvias y tormentas se extenderían a la capital y a la mayor parte del resto del país. El domingo las precipitaciones de nuevo estarían limitadas al norte y este.

Días muy calurosos

El calor sigue intensificándose y hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 36 en Ciudad del Este y hasta 39 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes de la temperatura en los próximos días.