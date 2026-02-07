Clima
07 de febrero de 2026 - 07:46

Meteorología anuncia sábado caluroso y con lluvias

El pronóstico meteorológico para este sábado anuncia mucho calor, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. Dos departamentos del Chaco están en alerta por “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada muy calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 6:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para el norte del departamento de Presidente Hayes y el centro y sur de Boquerón.

El pronóstico de mañana indica que el clima se normalizaría en la mayor parte del país, aunque aún podrían registrarse lluvias en el norte y este.

Fin de semana caluroso

Las temperaturas se mantienen altas y hoy se esperan máximas de 37 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este, 35 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.