Meteorología anuncia sábado caluroso y con lluvias

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada muy calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 6:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para el norte del departamento de Presidente Hayes y el centro y sur de Boquerón.

El pronóstico de mañana indica que el clima se normalizaría en la mayor parte del país, aunque aún podrían registrarse lluvias en el norte y este.

Fin de semana caluroso

Las temperaturas se mantienen altas y hoy se esperan máximas de 37 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este, 35 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.