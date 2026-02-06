¿Hasta cuándo se mantendrá el intenso calor? Esto dice la Dirección de Meteorología

El verano se está haciendo sentir y el segundo mes del año se destaca por las altas temperaturas. A ello se suman lluvias puntuales que intensifican la sensación de calor e incomodidad. Para este viernes, por ejemplo, se prevé que la máxima alcance los 39 °C con una sensación térmica superior, de acuerdo al pronóstico de Meteorología.

Juan Gamarra, pronosticador de turno, indicó que la tendencia es que esta condición se mantenga la próxima semana; es decir, persistirá el calor y no se descartan chaparrones y tormentas como en los últimos días.

¿Lloverá el fin de semana?

Según la previsión de la Dirección de Meteorología, para este viernes 6 se esperan chaparrones que afectarán sobre todo al centro y norte de la Región Oriental y el Chaco.

Ya para el sábado, se prevé que las precipitaciones se presenten de forma generalizada sobre todo el territorio e incluso no se descartan tormentas eléctricas.

El domingo, la probabilidad de lluvia es menor, especialmente en el centro y sur de la Región Oriental; no así para el resto del país que podría seguir experimentando chaparrones y tormentas.

Todos estos días la temperatura se mantendrá elevada, con mínimas que rondarán entre 22 y 26 °C y máximas que se mantendrán en torno a los 39 °C.