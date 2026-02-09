Meteorología: inicio de semana en Paraguay trae mucho calor y posibilidad de lluvias

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Si bien gran parte del país, incluyendo a Asunción, no registraría lluvias hoy, sí se esperan chaparrones en parte del Chaco y el norte y este de la Región Oriental.

Las precipitaciones – con tormentas eléctricas - podrían extenderse a la mayor parte del resto del país, incluyendo a la capital, entre mañana martes y el miércoles.

Cerca de los 40 grados

Las temperaturas se mantienen muy altas y hoy se esperan máximas de 39 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este, 37 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Lea más: Recomendaciones a tener en cuenta frente a las altas temperaturas

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.