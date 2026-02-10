Alerta meteorológica: tormentas severas amenazan el centro y sur del país

Se recomienda a la población tomar precauciones ante la inminencia de fenómenos de tiempo severo, según informa la Dirección de Meteorología a través de un boletín de alerta.
De acuerdo con el boletín actualizado, el sistema meteorológico presenta un desarrollo vertical importante, lo que genera las condiciones propicias para:
- Lluvias intensas: precipitaciones con acumulados significativos en cortos periodos de tiempo.
- Actividad eléctrica: tormentas eléctricas de moderada a fuerte intensidad.
- Vientos: ráfagas que podrían superar los umbrales moderados, poniendo en riesgo estructuras ligeras y el tendido eléctrico.
- Granizo: probabilidad de caída de granizos de forma localizada.
La zona de cobertura principal abarca el centro y suroeste de la región Oriental, así como el sur de la región Occidental.
Los departamentos afectados son:
- Misiones
- Paraguarí
- Central
- Ñeembucú
- Pdte. Hayes
- Sur de Boquerón