Alerta meteorológica: tormentas severas amenazan el centro y sur del país

Se recomienda a la población tomar precauciones ante la inminencia de fenómenos de tiempo severo, según informa la Dirección de Meteorología a través de un boletín de alerta.

De acuerdo con el boletín actualizado, el sistema meteorológico presenta un desarrollo vertical importante, lo que genera las condiciones propicias para:

Lluvias intensas : precipitaciones con acumulados significativos en cortos periodos de tiempo.

Actividad eléctrica : tormentas eléctricas de moderada a fuerte intensidad.

​Vientos : ráfagas que podrían superar los umbrales moderados, poniendo en riesgo estructuras ligeras y el tendido eléctrico.

​Granizo: probabilidad de caída de granizos de forma localizada.

​La zona de cobertura principal abarca el centro y suroeste de la región Oriental, así como el sur de la región Occidental.

Los departamentos afectados son: