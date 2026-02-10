Clima
10 de febrero de 2026 - 10:31

Alerta meteorológica: tormentas severas amenazan el centro y sur del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó su alerta por lluvias y tormentas eléctricas.
La Dirección de Meteorología emitió un nuevo aviso especial advirtiendo sobre el avance de núcleos de tormentas que afectarán de manera puntual a varios departamentos durante el resto de la mañana de hoy.

Por ABC Color

Se recomienda a la población tomar precauciones ante la inminencia de fenómenos de tiempo severo, según informa la Dirección de Meteorología a través de un boletín de alerta.

De acuerdo con el boletín actualizado, el sistema meteorológico presenta un desarrollo vertical importante, lo que genera las condiciones propicias para:

  • Lluvias intensas: precipitaciones con acumulados significativos en cortos periodos de tiempo.
  • Actividad eléctrica: tormentas eléctricas de moderada a fuerte intensidad.
  • ​Vientos: ráfagas que podrían superar los umbrales moderados, poniendo en riesgo estructuras ligeras y el tendido eléctrico.
  • ​Granizo: probabilidad de caída de granizos de forma localizada.

​La zona de cobertura principal abarca el centro y suroeste de la región Oriental, así como el sur de la región Occidental.

Los departamentos afectados son:

  • Misiones
  • Paraguarí
  • Central
  • Ñeembucú
  • Pdte. Hayes
  • Sur de Boquerón