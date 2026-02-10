Meteorología: pronóstico de lluvias y tormentas este martes en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología prevé una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El clima presentaría también condicione similares de inestabilidad, con precipitaciones y tormentas, mañana miércoles y el jueves en gran parte del país.

El ambiente se mantiene muy caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Se esperan temperaturas aún más altas en los próximos días, con máximas de 39 grados mañana en la capital y 40 grados el jueves.