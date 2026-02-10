Clima
Meteorología: pronóstico de lluvias y tormentas este martes en Paraguay

El clima en Paraguay sigue inestable y hoy de nuevo se esperan chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país. Las temperaturas seguirían muy altas, cerca de los 40 grados centígrados en muchas zonas como Asunción.

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología prevé una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El clima presentaría también condicione similares de inestabilidad, con precipitaciones y tormentas, mañana miércoles y el jueves en gran parte del país.

El ambiente se mantiene muy caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Se esperan temperaturas aún más altas en los próximos días, con máximas de 39 grados mañana en la capital y 40 grados el jueves.