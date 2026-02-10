Los siete departamentos en zona de tormentas para las próximas horas

Se espera que el fenómeno traiga consigo lluvias intensas, tormentas eléctricas de moderadas a fuertes y ráfagas de viento que podrían alcanzar intensidades de riesgo.

Además, los pronosticadores advierten sobre una alta probabilidad de caída de granizos de forma puntual.

Áreas bajo vigilancia

La zona de cobertura principal abarca el centro, norte y este de la región Oriental, así como el sur y noreste de la región Occidental.

Los departamentos donde se mantiene el monitoreo constante debido a la formación de tiempo severo son:

Región Oriental : sur de Concepción, San Pedro, Caaguazú, sur de Amambay y el oeste de Canindeyú.

Región Occidental: Presidente Hayes y el noreste de Alto Paraguay.

Recomendaciones de seguridad

Resguardar vehículos bajo techo para evitar daños por posible granizo.

Evitar circular por zonas inundables o cruzar puentes con cauces crecidos.

Desconectar aparatos electrónicos sensibles ante las descargas eléctricas.

Asegurar objetos sueltos en patios y balcones que puedan ser volados por el viento.

El fenómeno es de carácter puntual, lo que significa que la intensidad puede variar drásticamente de una localidad a otra dentro de los departamentos mencionados.