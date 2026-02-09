Los nueve departamentos bajo riesgo de tormentas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó este lunes a las 16:33 una alerta meteorológica por lluvias y tormentas eléctricas que afectarían a nueve departamentos del país durante la tarde de hoy.

Según el informe oficial, se prevén lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de viento también moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Lea más: Meteorología da a conocer hasta qué día se prevén las máximas de 40° C

El fenómeno responde a núcleos de tormentas de rápido desarrollo y corta duración que se forman sobre la región Oriental.

Las nueve zonas bajo alerta

Hasta el momento, los departamentos afectados son Guairá, el sureste de Caaguazú, Caazapá, el sur de Itapúa, Misiones, el centro y sur de Paraguarí, Alto Paraná, el norte de Ñeembucú y el sur de Canindeyú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con el meteorólogo Alejandro Coronel, para el martes se espera un aumento gradual de la inestabilidad, con precipitaciones de distribución irregular en gran parte del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Meteorología: sensación térmica habría llegado a 45 grados

Estas se presentarían en forma de lluvias y chaparrones, con tormentas eléctricas ocasionales, principalmente en el centro y sur de la región Oriental.

Se prevé calor intenso

Las temperaturas mínimas previstas oscilarían entre 21 y 27 grados, mientras que las máximas se ubicarían entre 33 y 39 grados.

Para el miércoles continuaría la probabilidad de chaparrones y lluvias dispersas en distintos puntos del territorio nacional, algunos acompañados de actividad eléctrica, especialmente en el sur de la región Oriental. Las mínimas se mantendrían entre 21 y 27 grados y las máximas podrían alcanzar entre 33 y 40 grados.

Meteorología señaló además que durante este periodo los vientos soplarían mayormente del sector norte, con rotación a direcciones variables hacia el final de cada jornada. El ambiente se mantendría húmedo, lo que favorecería que la sensación térmica supere la temperatura del aire.